Karabük’te Ehliyetsiz Sürücü Yakalandı

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Karabük’te, polisin “dur” çağrısına uymayan ehliyetsiz bir sürücü, yapılan kovalamaca sonucunda yakalandı. Olay, Balıklarkayası Kavşağı’nda meydana geldi. Polis ekipleri, durumundan şüphelenerek 78 AAH 116 plakalı hafif ticari aracın sürücüsüne megafonla “dur” ikazı yaptı. Ancak sürücü, bu ikaza uymayı reddetti.

DUR İHTARINA UYMADI

Kovalamaca, Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi 33. Cadde’de sona erdi ve sürücü burada yakalandı. Yaşı küçük olan B.A.Ü’ye, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince toplam 41 bin 364 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, “trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek” suçuyla ilgili olarak Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından adli işlem de gerçekleştirildi.