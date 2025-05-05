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Karabük’te Ehliyetsiz Sürücüye Para Cezası

KOVALAMACA VE YAKALANMA

Karabük’te, polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak kaçan sürücü, uzun süren bir kovalamacanın ardından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, B.A.Ü. idaresindeki 78 AAH 116 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Fakat, sürücü dur ihtarına uymayı reddetti ve polis ekiplerini peşine takarak kaçmaya başladı. Kovalamaca, Bulak mevkiinde başlayarak yaklaşık 15 dakika sürdükten sonra 1 No’lu Cadde’de sona erdi.

CEZA VE SÜREÇ

Yapılan incelemeler sonucunda, ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücünün 18 yaşından küçük olduğu belirlendi. Polis ekiplerinden kaçtığı anlar, cep telefonuyla kaydedildi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye, “ehliyetsiz araç kullanmak, trafik işaret ve levhalarına uymamak, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili kurallara uymamak, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek, tek yönlü yolda ters istikamette araç kullanmak, trafiği tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına şerit değiştirmek” gibi 6 farklı maddeden toplamda 41 bin 364 TL para cezası uygulanmıştır.

ARAÇ VE GÖZALTINA ALMA

Gözaltına alınan sürücü, polis merkezine götürülürken, kullanmış olduğu araç çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

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