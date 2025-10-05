Karabük’te Filistin’e Destek Konvoyu Gerçekleştirildi

PROTESTO ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Karabük’te, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını kınamak ve Filistin’e destek vermek amacıyla araç konvoyu oluşturuldu. Karabük Filistin’e Destek Platformu tarafından gerçekleştirilen “Filistin için özgürlük” konvoyuna katılanlar, 100. Yıl Mahallesi Pazaryeri Camisi yanında toplandı. Burada, Filistin ve Türk bayrakları ile süslenmiş araçlarla şehir içinde tur attı.

İNSAN HAKLARI KORUNMALI

Grup adına konuşma yapan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Karabük Şube Başkanı İbrahim Şentürk, “Onlarca ülkeden aktivistin katılımıyla Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nun, İsrail tarafından tüm dünyanın gözleri önünde hukuksuzca alıkonulduğunu” ifade etti. Şentürk, “İsrail’in insanlık dışı saldırılarının yanında insani yardımların girişini engelleyerek açlığı da Gazze’de silah olarak kullandığını” belirtti.

FİLO HAREKETİNE DESTEK ŞART

Şentürk, “Mavi Marmara ile başlayan, Vicdan, Madleen, Hanzala gemileriyle ve Sumud Filosu ile devam eden bu vicdan hareketi, bugün Özgürlük Filosu Koalisyonu ile yoluna devam ediyor” diyerek, daha önce bu filoları koruyacaklarını söyleyen ülkelerin geri adım attığını vurguladı. “Her birimiz bu filonun amacına ulaşması ve ablukanın kırılması için elimizden gelen desteği vermeliyiz” şeklinde konuştu.

ZULMÜ DURDURMAK GEREKEN BİR KONUYDU

Düzenlenen bu filoların sadece yardım hareketi değil, adalet arayışı ve insanlık mücadelesi olduğunu dile getiren Şentürk, “Farkındalığı artırmak bu yolda her birimize büyük sorumluluk düşüyor. Filonun yoluna devam ettiği şu saatlerde, Gazze’deki zulüm devam ediyor. Dünya, tarih boyunca görülen en büyük zulümlerden birine şahitlik ediyor” dedi. Ayrıca, “Apartheid rejimi işgalci İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde Gazze’de soykırım suçu işliyor” şeklinde uyarıda bulundu.

ULUSLARARASI KURULUŞLARA ELEŞTİRİ

Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan kararların, İsrail’in hukuk tanımaz tutumunu durdurmak için yeterli olmadığını aktaran Şentürk, “Ne yazık ki bu zulmü durduracak somut adımlar atılmıyor” dedi. “Uluslararası mekanizmalar ve kuruluşlar, askeri, ekonomik ve diplomatik büyük güçlere sahip devletlerin etkinliğini seyrediyor ve etkisiz kınama açıklamaları yapıyor” ifadesinde bulundu.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt’ın da katıldığı etkinlik, Kur’an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından sona erdi.