“Karabük’te Hadrianapolis’te Roma Kalıntıları Bulundu”

KAZI ÇALIŞMALARINDAN ÖNEMLİ BULUNTULAR

Karabük’ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianapolis Antik Kenti’nde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında; 2’nci yüzyıla ait bir sikke ile 5’inci yüzyıla ait fibula gün yüzüne çıkarıldı. Eskipazar’ın Budaklar köyünde tarih öncesi dönemde, M.Ö. 1’inci yüzyılda kurulduğu ve M.S. 8’inci yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen Hadrianapolis Antik Kenti’nde arkeolojik kazılar devam ediyor. Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş başkanlığında yürütülen kazılar sırasında, mezarlardan Nehir Tanrısı betimi içeren sikke ve arbalet tipinde fibula çıkarıldı. Çıkan sikkelerin 2’nci yüzyıla, fibulanın ise 5’inci yüzyıla ait olduğu düşünülüyor.

LİTERATÜRDE OLAMAYAN BİR BİLGİ

Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, güney nekropoldeki mezarlarda Roma Dönemi’ne ait ölü gömme geleneklerine dair veriler elde edildiğini belirterek, “Bunlardan en dikkat çekici olanı, Roma Dönemi’nde Hadrianapolis’te basılmış bir sikke. Bu sikkede, Hadrianapolis’e ait olduğunu gösteren bir etnikonun yanı sıra Nehir Tanrısı betimi yer alıyor ve altında ‘Kezios’ yazısı bulunuyor. Bu yazıt, Antik Dönem’de Eskipazar Çayı’nın isminin Kezios olduğunu göstermesi açısından çok değerli bir bilgi sunuyor. Bu bilgi, gerçekten literatürde olmayan bir bilgi. Mezarın içerisinde bu sikkenin ortaya çıkması da bunun bir ‘Charon sikkesi’ olarak mezar içerisinde bırakıldığını gösteriyor. Demek ki Hadrianapolis’te 2’nci yüzyılda da yine Roma İmparatorluğu’nda ‘Charon’ geleneğinin devam ettiğini de bu şekilde görmüş olduk” ifadelerini kullandı.

ÖLÜ GÖMME GELENEĞİNİN DEVAMI

Doç. Dr. Çelikbaş, “Güney nekropolünde bulmuş olduğumuz sikke milattan sonra 2’nci yüzyıla ait. Diğer buluntular 5’inci yüzyıla ait. Yaklaşık 300 yıl kesintisiz bir şekilde burada güney nekropoldeki ölü gömme geleneği devam etmiş. Kaya mezarlarından oluşan bir alanda, bu tip mezarların içerisinde ölü kültüne ait buluntuların ortaya çıkması çok önemli. Çünkü Güney Paflagonya bölgesinde, şu anda nekropol kazısı yapan tek antik kent; Hadrianapolis. Hadrianapolis’te de bu mezarların içerisinde, o dönemin hem kültürünü hem de sanatı ile dini inançlarını yansıtan buluntuların ortaya çıkması bizi hem şaşırttı hem de sevindirdi. Arbalet tipindeki bu fibulanın güzel süslemesi önemli. Aslında baktığımızda bunun bir takı olarak da kullanıldığını söyleyebiliriz. Çünkü fibulalar Antik Dönem’de sadece kumaşların uçlarını tutmak için değil, estetik anlamda da kullanılan objelerdir” açıklamasında bulundu.

HADRIANAPOLİS’İN ROLÜ

Hadrianapolis’in Roma İmparatorluğu’nun Güney Paflagonya’daki bir karargahı olduğunu kesinleştirdiklerini vurgulayan Doç. Dr. Çelikbaş, “Bu sikkenin ya da arbalet tipindeki bu fibulanın burada çıkmış olmasıyla Hadrianapolis’in Roma İmparatorluğu’nun Güney Paflagonya’daki bir karargahı olduğuna eminiz. Hadrianapolis, Roma İmparatorluğu döneminde bu bölgede bir askeri üssü niteliğindeydi. Buradaki mezarlarda ortaya çıkan bu eserler, askeri cenazelerin bu alanda defnedildiğini bizlere göstermektedir” diye belirtti.