Karabük’te HAK-İŞ Etkinliği Düzenlendi

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Karabük’te HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı sendikalar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlik, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) girişindeki Özçelik-İş Sendikası Baş Temsilciliği önünde yapıldı.

KONFERANS SİYASİ TEMSİLCİLERİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ

Etkinlikte, AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç işçilere hitap etti. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayan Keskinkılıç, ayrıca hayatını kaybeden işçileri anarak sözlerine başladı. Keskinkılıç, “Biz çok büyük badireler atlattık, bu fabrikayı kurduk ve yaşatmak için büyük mücadeleler verdik. Gün geldi yüksek fırınlarda binlerce derece ateşin karşısında çalıştık, gün geldi haddehane meydanında emek ve hak aradık. İşte bu fabrika, bu şehir sizindir,” ifadeleriyle işçilerin emek mücadelesinin önemini vurguladı.

Etkinliğe, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti Karabük Kadın Kolları İl Başkanı Hülya Uluçay, KARDEMİR Genel Müdürü Dursun Ali Yaşacan, KARDEMİR İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Aycan, HAK-İŞ’e bağlı sendika temsilcileri ve işçiler katıldı. Etkinlik, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.