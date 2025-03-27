Karabük’te Hapis Cezalı Üç Kişi Yakalandı

SUÇLULAR YAKALANDI

Karabük’te hırsızlık ve cinayet suçlarından aranmakta olan 3 kişi, polis ekiplerinin dikkatli çalışmaları sayesinde yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar ve Genel Bilgi Toplama Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Eskipazar ve Yenice İlçe Emniyet Amirliği takımları, aranan şahısların yakalanmasına yönelik Karabük ve çevresinde yoğun bir çalışma yürüttü.

HEDEFTEKİ ŞAHISLAR

Saha çalışmaları sonucunda, hırsızlık suçlarından toplamda 12’şer yıl hapis cezası bulunan M.O. isimli şahıs, il merkezinde yakalandı. Diğer bir şahıs R.H. ise Eskipazar ilçesinde kıskıvrak ele geçirildi. Ayrıca, “Adam Öldürme” suçundan 10 yıl hapis cezası alan Ö.E. isimli şahıs da Yenice ilçesinde yakalandı.

ADLİ İŞLEMLER BAŞLADI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan bu şahıslar, Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.