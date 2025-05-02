Karabük’te Hırsızlık Operasyonu, 3 Tutuklama

HIRSIZLIK OPERASYONUNDA ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Karabük’te bir hırsızlık operasyonu sonucu üç kişi tutuklandı. Kurtuluş Mahallesi’nde bir müstakil evden hırsızlık yapıldığı ihbarıyla, polis ekipleri hızlı bir çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

Ekipler, saha çalışmaları gerçekleştirdi ve güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan araştırmalar sonucunda A.D, H.M. ve M.O isimli şüphelilerin yakalanması için harekete geçildi. H.M., il merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin, il dışından Karabük’e otobüsle geldikleri tespit edilince, gerekli güvenlik önlemleri alındı ve Bölge Trafik Uygulama Noktasında A.D. ve M.O. da gözaltına alındı.

TUTUKLANMA VE ÇALINTI MALZEMELERİN İADESİ

Şüphelilerin işlemlerinin ardından Karabük Adliyesi’ne sevk edilmesiyle birlikte tutuklama kararı verildi. Operasyon kapsamında, zanlıların evden çaldıkları değerlendirilen kesim motoru, iki olta, tüfek ve matkap sahibine iade edilmek üzere alındı.