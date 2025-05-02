Karabük’te Hırsızlık Operasyonu Gerçekleşti

HIRSIZLIK OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Karabük’te düzenlenen hırsızlık operasyonunda, üç şüpheli tutuklandı. Kurtuluş Mahallesi’nde bir müstakil evden hırsızlık yapıldığı bilgisinin alınması üzerine, polis ekipleri hemen harekete geçti ve detaylı bir çalışma başlattı.

POLİS EKİPLERİ VE GÖZALTI SÜRECİ

Saha çalışmaları yürüten ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirleyerek, A.D, H.M. ve M.O. üzerinde yoğunlaştı. H.M. il merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Diğer iki şüpheli, A.D. ve M.O.’nun il dışından Karabük’e otobüsle geldiği tespit edildikten sonra, gerekli güvenlik önlemleri alınarak Bölge Trafik Uygulama Noktasında gözaltına alındılar. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Karabük Adliyesi’ne gönderildi ve tutuklandılar.

ÇALINAN MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Bu arada, zanlıların evden çaldıkları belirtilen kesim motoru, iki olta, tüfek ve matkap, sahibine teslim edilmek üzere geri alındı. Olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor.