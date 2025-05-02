Haberler

Karabük’te Hırsızlık Operasyonu Gerçekleşti

HIRSIZLIK OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Karabük’te düzenlenen hırsızlık operasyonunda, üç şüpheli tutuklandı. Kurtuluş Mahallesi’nde bir müstakil evden hırsızlık yapıldığı bilgisinin alınması üzerine, polis ekipleri hemen harekete geçti ve detaylı bir çalışma başlattı.

POLİS EKİPLERİ VE GÖZALTI SÜRECİ

Saha çalışmaları yürüten ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirleyerek, A.D, H.M. ve M.O. üzerinde yoğunlaştı. H.M. il merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Diğer iki şüpheli, A.D. ve M.O.’nun il dışından Karabük’e otobüsle geldiği tespit edildikten sonra, gerekli güvenlik önlemleri alınarak Bölge Trafik Uygulama Noktasında gözaltına alındılar. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Karabük Adliyesi’ne gönderildi ve tutuklandılar.

ÇALINAN MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Bu arada, zanlıların evden çaldıkları belirtilen kesim motoru, iki olta, tüfek ve matkap, sahibine teslim edilmek üzere geri alındı. Olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İran, ABD Yaptırımlarına Tepki Göstermekte

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin yeni yaptırımlarını 'yasa dışı' olarak değerlendirerek, bu durumun diplomatik ilişkileri baltaladığını ve güvensizlik yarattığını belirtti. ABD'nin tehditlerle başarıya ulaşamayacağı vurgulandı.
Haberler

TCMB, Yabancı Para Mevduatlar İçin Düzenleme

Merkez Bankası, Türk lirasının kullanımını teşvik etmek için yeni önlemler açıkladı. Yabancı para mevduatlarına karşılık oranları yükseltildi ve TL mevduat hedefleri belirlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.