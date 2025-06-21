Karabük’te iki araç çarpıştı, yaralı

KAZA DETAYLARI

Karabük’te bir kavşakta meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Olay, Karabük – Kastamonu karayolu Bostanbükü köyü kavşağında gerçekleşti. Bostanbükü köyünden kavşağa giriş yapan B.B. yönetimindeki 67 AEP 763 plakalı otomobil, Kastamonu istikametinde giden M.Ş. kontrolündeki 41 LH 974 plakalı araçla çarpıştı.

YARALILAR VE TEDAVİ

Çarpışmanın ardından her iki sürücü kazayı yara almadan atlattı. Ancak araçlarda yolcu olarak bulunan S.B., H. Ş. ve 13 yaşındaki T. M. Ş. yaralandı. Yaralılar, olay yerine ulaşan ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İNCELEME SÜRECİ

Kazanın ardından trafik polisleri olayla ilgili gerekli incelemeleri başlattı. Durumun detayları ve kaza ile ilgili gelişmelerin takip edilmesi gereken bir konu.