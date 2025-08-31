Haberler

Karabük’te İki Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE DURUM

Karabük’te, iki aracın çarpıştığı kaza sonucu 1’i çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Ovacık ilçesi yol ayrımında bulunan Karabük-Ankara kara yolunda gerçekleşti.

Ankara istikametine ilerleyen E.G. yönetimindeki 06 BSA 827 plakalı otomobil, aynı yönde giden S.A. kontrolündeki 78 SA 015 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra yol kenarındaki bir bahçeye devrildi. Kaza sonucunda sürücü E.G. ile otomobildeki A.A.G. (2) ve İ.Y. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan A.A.G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Boğaziçi Üniversitesi’nde Trajik Olay Yaşandı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Ayberk Kurtuluş'un 15 yaşındaki Hilal'i öldürüp ardından intihar etmesi, Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. İkilinin birlikte çektiği görüntüler de gün yüzüne çıktı.
Haberler

Niğde Off-Road Yarışları Yapıldı

Niğde'de gerçekleştirilen off-road etkinliğinde, 41 araç ve 82 pilot 1200 metrelik pistte yarıştı. Başarılı yarışçılara ödülleri takdim edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.