Karabük’te İki Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE DURUM

Karabük’te, iki aracın çarpıştığı kaza sonucu 1’i çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Ovacık ilçesi yol ayrımında bulunan Karabük-Ankara kara yolunda gerçekleşti.

Ankara istikametine ilerleyen E.G. yönetimindeki 06 BSA 827 plakalı otomobil, aynı yönde giden S.A. kontrolündeki 78 SA 015 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra yol kenarındaki bir bahçeye devrildi. Kaza sonucunda sürücü E.G. ile otomobildeki A.A.G. (2) ve İ.Y. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan A.A.G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.