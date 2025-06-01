Karabük’Te İki Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

TRAFİK KAZASINDA ÜÇ KİŞİ YARALANDI

Karabük’te meydana gelen bir trafik kazasında üç kişi yaralanıyor. Kaza, Sanayi Kavşağı’nda yaşandı. E.A. yönetimindeki 14 AAE 030 plakalı araç, R.K.’nın kullandığı 78 AR 972 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpışıyor. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç orta refüje savrularak aydınlatma direğine çarpıyor.

OLAY YERİNDE MÜDAHALE

Kazanın ardından sürücülerle birlikte T.Y. yaralanıyor ve ihbar üzerine olay yerine polis ile 112 Acil Servis ekipleri çağrılıyor. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıyor. Kazayla ilgili inceleme süreci başlatılıyor.