Karabük’te İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı

KAZA DETAYLARI

Karabük’te iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1’i çocuk, toplamda 8 kişi yaralandı. Kaza, Karabük-Bartın karayolu üzerindeki İnceçay köyü Soğuksu mevkiinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Kurtuluş Ayaşlı’nın (29) kullandığı 34 GNA 814 plakalı otomobil, virajı döndüğü esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşıdan gelen İsmail Keskin’in (43) idaresindeki 78 ABZ 897 plakalı otomobille çarpıştı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kazada, otomobil sürücüsü İsmail Keskin, araçta bulunan Suriye uyruklu Abdülhamit Elsefer (23) ve Ayham Aldarwısh (25) ile diğer araçtaki sürücü Kurtuluş Ayaşlı ve yolcular Ayşenur Ayaşlı (29), Gülseren Ayaşlı (55), Emine Gültekin (35) ve Yağmur Gültekin (12) yaralandı. Yaralıların araçtan yola savrulmasının ardından, yoldan geçen diğer sürücüler hemen yaralıların yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve ambulanslar gönderildi.

TEDAVİ SÜRECİ

Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleleri gerçekleştirdi. Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.