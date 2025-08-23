Karabük’te İki Kaza Meydana Geldi

İKİ TRAFİK KAZASI BİRLEŞTİ

Karabük’te yaşanan iki ayrı trafik kazasında toplamda 2 kişi yaralanırken, bir gencin motosikletten fırladığı anda kafasındaki kask onu korudu. İlk kazada, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, A.Ü. yönetimindeki 78 DA 491 plakalı otomobil, 79. Cadde üzerinde Şahin Tepesi yönünden gelerek dönüş yapmak istediği esnada aynı yolda ilerleyen ve Kapullu Bağlantı Yolu’na gitmekte olan V.B.Ü. kontrolündeki 78 ABZ 237 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın ardından motosiklet kaldırıma çarparak devrildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü V.B.Ü, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KONTROLÜ KAYBEDİP BARIYERE ÇARPTI

İkinci kaza ise Safranbolu – Karabük kara yolunun Kireçkuyu mevkiinde meydana geldi. Yusuf G. kontrolündeki 78 ACG 691 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı. Çarpma sonucunda motosikletten fırlayan sürücü yaralandı ancak kafasındaki kask sayesinde en kötü durumdan kurtularak ölümden döndü. Olay yerine yapılan ihbar sonucunda sevk edilen ambulans, yaralıyı hastaneye kaldırdı. Her iki kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.