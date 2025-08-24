Karabük’te İki Trafik Kazası Oldu

ÜÇ YARALI TRAFİK KAZALARI

Karabük’te gerçekleşen iki farklı trafik kazasında toplamda 3 kişi yaralandı. Eskipazar-Karabük yolu üzerindeki Kemal Oyman mevkiinde yaşanan ilk kazada, Y.B. yönetimindeki 34 RP 1550 plakalı FIAT marka otomobil, kavşağa girmek isteyen H.D. idaresindeki 34 UTJ 07 plakalı Suzuki marka otomobille çarpıştı. Kazanın sonucunda, 2 kişi yaralandı ve olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşıdı.

İKİNCİ KAZA VE ALKOL TESPİTİ

Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen ikinci trafik kazasında ise İ.A., 78 BJ 575 plakalı kamyonetiyle Valilik istikametinden Sanayi Kavşağı yönünde ilerlediği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolünü kaybeden araç, orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. İ.A., sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi. Yapılan muayeneler sonucunda, İ.A.’nın ehliyetinin geçerli olduğu, ancak alkollü olduğu belirlenerek durum rapor edildi. Her iki kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.