Karabük’te Jandarma Kuruluş Yıldönümü Yapıldı

KARABÜK’TE JANDARMA TEŞKİLATININ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

Karabük’te Jandarma Teşkilatının 186’ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir mevlid-i şerif etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, Yenişehir Mahallesi’ndeki Çamlık Camisi’nde yapıldı. Burada, vatan uğruna can veren şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler için Kur’an-ı Kerim okundu, dualar yapıldı.

MEVLİT PROGRAMINA YOĞUN KATILIM OLDU

Düzenlenen mevlit programına Karabük Valisi Mustafa Yavuz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutan Vekili Kıdemli Albay Ercan Özkan, Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Abdülkadir Kazan ile birçok kurum müdürü, jandarma personeli ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik sonunda, İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından cemaate lokum ikram edildi.