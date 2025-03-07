Karabük’te Jandarmadan Büyük Uyuşturucu Operasyonu

JANDARMA OPERASYONLARIYLA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Karabük ile Safranbolu’da Jandarma ekipleri tarafından iki farklı operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap yakalandı. Bu operasyonlar sırasında 4 şahıs gözaltına alınırken, uyuşturucu satıcılığı nedeniyle kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişi tutuklandı.

İLK OPERASYONDA UYUŞTURUCU MADDE YAKALANDI

Edinilen bilgilere göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi ile beraberindeki 2 şahsın üzerinde yapılan aramalarda 20 adet sentetik hap bulundu.

İKİNCİ OPERASYONDA BÜYÜK MEBLAĞDA UYUŞTURUCU VE NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ

Safranbolu’daki operasyon ise ihbar üzerine gerçekleştirildi. Bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda 366 adet sentetik hap, 2.06 gram metamfetamin, bir adet uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu satışından elde edilen 15 bin 650 TL nakit para ele geçirildi. Şahsın telefonu ise incelenmek amacıyla el konuldu.

Her iki operasyon sonucunda gözaltına alınan 4 şahıs, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklanarak Karabük T Tipi kapalı cezaevine gönderildi. Diğer 3 şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.