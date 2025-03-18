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Karabük’te Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

JANDARMA OPERASYONLARIYLA UYUŞTURUCU YAKALANDI

Karabük’te jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda uyuşturucu maddeler ele geçiriliyor ve 3 kişi gözaltına alınıyor. İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli bir şekilde il merkezinde 16-17 Mart tarihlerinde iki farklı operasyon düzenlemekte.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MIKTARLARI

Bu operasyonlar sırasında toplamda 106,06 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu miktarın 96,25 gramı bonzai, 9,81 gramı ise metamfetamin olarak belirleniyor. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk ediliyor.

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