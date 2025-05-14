Karabük’te Kaçak Tütün Ele Geçirildi

KAÇAK Tütün ÜRÜNLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Karabük’te gerçekleştirilen bir operasyonla çok sayıda kaçak tütün ürünü ortaya çıkarıldı. Emniyet güçleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Safranbolu ilçesinde tütün imalathanesi olarak kullanıldığı belirlenen bir adrese baskın düzenledi.

YAKALANAN MALZEMELERİN DETAYLARI

Düzenlenen operasyonda, 2’si sanayi tipi olmak üzere toplam 5 fabrikasyon tütün sarma makinesi ele geçirildi. Ayrıca, 10 kilogram kıyılmış tütün, 221 paket bandrollü tütün, 26 bin dal boş makaron ve 10 bin 660 dal dolu makaron bulundu.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Operasyon sonucunda gözaltına alınan A.K. ve P.K. isimli şüpheliler hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde adli işlem başlatıldı.