Karabük’te Kaçak Ürünler Ele Geçirildi

KAÇAK ÜRÜNLERİN ELE GEÇİRİLMESİ

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kaçakçılıkla ilgili yapılan iki farklı operasyonda birçok kaçak ürün yakalandı. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, iki ayrı iş yerinde gerçekleştirdikleri operasyonlar sonucunda, toplamda 105 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 53 adet klonlanmış gümrük kaçağı cep telefonu, 33 adet faturasız akıllı saat, 95 adet faturasız powerbank ve 11 adet faturasız bluetooth kulaklık ele geçiriyor.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Gerçekleştirilen operasyonların ardından M.Ç. ve N.Ç. isimli şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlemler başlatıldı. Kaçakçılıkla mücadele, toplumun güvenliği açısından gereken bir konu olarak önem arz ediyor. Bu tür operasyonların sıkça yapılması, kaçakçılıkla mücadelede etkili bir yöntem olarak değerlendiriliyor.