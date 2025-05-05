Karabük’te Kaçan Sürücüye Ceza Kesildi

POLİS EKİPLERİYLE KOVALAMACA

Karabük’te, polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayıp kaçan bir sürücü, uzun bir kovalamacanın ardından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, B.A.Ü. idaresindeki 78 AAH 116 plakalı hafif ticari aracı durdurmaya çalıştı. Ancak sürücü, “Dur” ihtarına uymayı reddederek polis ekiplerini peşine taktı. Bulak mevkiinde başlayan kovalamaca yaklaşık 15 dakika sürdü ve araç 1 No’lu Cadde’de durduruldu.

EHLIYETSIZ SÜRÜCÜYE CEZA YAĞDI

Dosyaya göre, ehliyetsiz olduğu belirlenen ve 18 yaşından küçük olan sürücünün kaçışı, polis ekipleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü, toplamda 41 bin 364 TL’lik para cezasıyla cezalandırıldı. Bu ceza, ehliyetsiz araç kullanma, trafik işaretlerine uymama, trafik güvenliği ile ilgili kurallara aykırı hareket etme, tek yönlü yolda ters istikamette sürüş yapma gibi toplam 6 farklı maddeden kaynaklandı.

ARAÇ OTOPARKA ÇEKİLDİ

Kovalamaca sonrası gözaltına alınan sürücü, polis merkezine götürülürken, aldığı cezalara ek olarak aracı da çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Bu olay, Karabük’te trafikteki kurallara uymamanın ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.