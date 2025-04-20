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Karabük’te Kamyon Devrildi, İki Yaralı

KAZADA YARALANANLAR

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir tomruk yüklü kamyon devrildi ve bu kazada 2 kişi yaralandı. C.A. yönetimindeki 37 ACG 664 plakalı kamyon, Karabük-Kastamonu kara yolu üzerindeki Çerçen köyü yakınlarında kontrolünü kaybederek yol kenarına devrildi.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kaza sonrası sürücü ile birlikte araçta bulunan H.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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