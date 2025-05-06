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KARABÜK’te Kamyon, Sawita Faizi’ye Çarptı

KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Karabük’te, yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki Afganistan uyruklu Sawita Faizi, bir kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, sabah saatlerinde Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi üzerinde gerçekleşti. B.Ö. yönetimindeki 78 ABS 003 plakalı kamyon, yol geçişinde bulunan Sawita Faizi’ye çarptı.

KAZA SONRASI DURUM

Kaza sonrası Sawita Faizi’nin durumu kritik oldu. Olay yerine ihbarın yapılması ile birlikte polis ve sağlık ekipleri hemen sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sonrasında kamyon şoförü gözaltına alındı. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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