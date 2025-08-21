Karabük’te Kamyonet Bahçeye Düştü

KAZA ANINDA EL FRENİ BOŞALDI

Karabük’te, park halindeyken el freni boşalan kamyonet bir apartmanın bahçesine düştü. Bu olayda, evin balkonunda da hasar meydana geldi. Kaza, saat 15.30 civarında Beşbinevler Bahçelievler mahallesinde yaşandı.

KAMYONET HALİ MÜDAHELE EKİPLERİ GELDİ

34 SU 0028 plakalı kamyonet, sokak üzerinde park edilmişken el freninin boşalması sonucunda rampa aşağı hareket etmeye başladı. Kamyonet bir süre hareket ettikten sonra bulunduğu sitenin bahçesine düştü. Binalarda yaşayanlar gürültüyü duyup pencereye koştukları sırada kamyonun bahçeye düştüğünü fark ettiler. Olayın hemen ardından, adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.