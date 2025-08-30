Karabük’te Kamyonet, Otomobille Çarpıştı

KAZA SONUCUNDA İKİ KİŞİ YARALANDI

Karabük’te bir kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Edinilen bilgilere göre, H.K. yönetimindeki 54 AID 633 plakalı kamyonet ile B.M. kontrolündeki 67 SA 356 plakalı otomobil, Zonguldak Caddesi üzerinde kafa kafaya çarpıştı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Kaza sonucu her iki sürücü yaralanırken, B.M.’nin 2.27 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yaralılar, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. B.M.’nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde ise aracın kafa kafaya çarpıştığı anlar net bir şekilde görüldü.