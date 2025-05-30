Karabük’te Kaya Parçaları Yolu Kapadı

TOPRAK KAYMASI NEDENİYLE YOL KAPANDI
Karabük’te meydana gelen toprak kayması sonucunda, yola düşen kaya parçaları nedeniyle köy yolu trafiğe kapandı. Karabük merkeze bağlı Şenler köyü yolu mevkiinde gerçekleşen olay, bölgedeki ulaşımı olumsuz etkiledi. Kaya parçalarının yola düşmesiyle birlikte, İl Özel İdare ekipleri yolda onarım çalışması başlatma gerekliliği ortaya çıktı.
KÖY YOLUNA ALTERNATİF ULAŞIM
Şenler köyüne ulaşım, Pirinçlik-Sipahiler köyü Belen Mahallesi güzergahı üzerinden sağlanıyor. Ekiplerin çalışmaları sürerken, alternatif yollarla ulaşımın devam etmesi, köydeki yaşamı normalleştiriyor. Ulaşımda yaşanan bu sıkıntılar, ekiplerin hızlı müdahalesiyle giderilmeye çalışılıyor.