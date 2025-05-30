Haberler

Karabük’te Kaya Parçaları Yolu Kapadı

TOPRAK KAYMASI NEDENİYLE YOL KAPANDI

Karabük’te meydana gelen toprak kayması sonucunda, yola düşen kaya parçaları nedeniyle köy yolu trafiğe kapandı. Karabük merkeze bağlı Şenler köyü yolu mevkiinde gerçekleşen olay, bölgedeki ulaşımı olumsuz etkiledi. Kaya parçalarının yola düşmesiyle birlikte, İl Özel İdare ekipleri yolda onarım çalışması başlatma gerekliliği ortaya çıktı.

KÖY YOLUNA ALTERNATİF ULAŞIM

Şenler köyüne ulaşım, Pirinçlik-Sipahiler köyü Belen Mahallesi güzergahı üzerinden sağlanıyor. Ekiplerin çalışmaları sürerken, alternatif yollarla ulaşımın devam etmesi, köydeki yaşamı normalleştiriyor. Ulaşımda yaşanan bu sıkıntılar, ekiplerin hızlı müdahalesiyle giderilmeye çalışılıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Yemen’de On Binlerce Kişi, Güvenlik Yok

Yemen'de on binlerce kişi, Gazze'deki saldırılar ve Mescid-i Aksa'ya yapılan baskınlara karşı büyük gösteriler düzenleyerek Filistin'e destek verdiklerini gösterdi.
Haberler

Galatasaray Dron Gösterisi Yaptı

Galatasaray, Başakşehir maçı sonrası stadyumda gerçekleştirdiği dron gösterileriyle şampiyonluk kutlamalarını zenginleştirdi. Dronlar, sarı kırmızılı simgelerle atmosferi renklendirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.