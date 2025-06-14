KARABÜK’te Kaza, 1’i Ağır 7 Yaralı

KAZA ANI VE YERİ

Karabük’te, yol çalışmasının yapıldığı alanda meydana gelen bir trafik kazası, bordür taşımak için kullanılan araca çarpan otomobilin savrulmasıyla gerçekleşti. Saat 09.00 civarında, Karabük-Ankara kara yolu üzerindeki Eskipazar ilçesi Mermer mevkiinde, karayolu üzerinde yaşanan bu kaza sonucunda, 1’i ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

KAZANIN DETAYLARI

Karabük yönünde Bolu istikametine doğru yola çıkan V.B. yönetimindeki 22 DC 404 plakalı otomobil, yol çalışması nedeniyle trafikte tek şeride düşen yol üzerinde, bordür taşıma aracına çarptı. Çarpmanın ardından otomobil, savrularak karşı şeride geçti ve burada T.F.K. idaresindeki 78 AAH 568 plakalı minibüsle çarpıştı. Bu kaza sonrasında olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

YARALILAR VE TEDAVİ SÜRECİ

Kaza sonucunda yaralanan kişiler arasında otomobil sürücüsü V.B., N.B. (56), minibüs sürücüsü T.F.K. ve yolcular R.G., K.G., H.A. ve H.A. yer aldı. Yaralı kişiler, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. N.B.’nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.