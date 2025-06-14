Karabük’te Kaza, 1’i Ağır 7 Yaralı

KAZADA YARALANANLARIN SAYISI 7’YE YÜKSELDİ

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen bir trafik kazası sonucunda, kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek camlı van ile çarpışması sonucu toplamda 7 kişi yaralandı. V.B. yönetimindeki 22 DC 404 plakalı otomobil, çalışmalardan dolayı yolun tek şeride düştüğü Karabük-Ankara kara yolunun Mermer mevkisinde bordür taşına çarptıktan sonra savrularak karşı şeride geçti. Bu sırada, karşı şeritten gelip T.F.K. tarafından yönetilen 78 AAH 568 plakalı camlı van ile çarpıştı.

KAZADA YARALANANLAR VE DURUMU

Kazada, sürücüler V.B. ve T.F.K. ile otomobilde bulunan N.B. (56) ve camlı van içerisindeki R.G, K.G, H.A. ve H.A. yaralandı. Olay yerine yapılan ihbar sonrası sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi. Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, N.B.’nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Öte yandan, kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.