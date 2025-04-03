Karabük’te Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı

KAZADA CAN KAYBI VE YARALANMALAR MEYDANA GELDİ

Karabük’te bir otomobil ile tırın çarpışması sonucunda yaşanan trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, Organize Sanayi bölgesinde gerçekleşti.

OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ

Alınan bilgilere göre, otomobil ile tırın çarpışması sonucunda 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 2 kişi ise ağır yaralanma durumu gösteriyor. Olayın ardından itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri çağrıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.