Karabük’te Kaza, 3 Yaralı Olayı

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Karabük’te gerçekleşen bir trafik kazasında, 3 araç karıştı ve 1’i çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. F. Ö. yönetimindeki 06 BS 1815 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi’nde E.C. tarafından kullanılan 34 NAD 647 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen cip, park halindeki 78 ABK 905 plakalı otomobile çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Bu kaza sonucunda cipin sürücüsü E.C. ile yanında bulunan Ş.C. ve 11 yaşındaki C.C. yaralandı. Olaya ilişkin ihbar üzerine hızlı bir şekilde sağlık, polis ve itfaiye ekipleri kazanın olduğu yere sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar aracılığıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı.

KAZA ANININ GÖRÜNTÜLERİ OLUŞTU

Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, 06 BS 1815 plakalı otomobilin ciple çarpışması ve çarpmanın ardından devrilen cipin park halindeki 78 ABK 905 plakalı otomobile çarptığı anlar açıkça görülüyor. Bu görüntüler, kazanın oluş şekli hakkında önemli bilgiler sunuyor.