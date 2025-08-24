Karabük’te Kaza, 3 Yaralı Var

KAZA SONRASI YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Karabük’te meydana gelen bir trafik kazası sonucunda 3 kişi yaralandı. B.D. yönetimindeki 06 TNM 66 plakalı otomobil, 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi 115. Cadde’de B.İ.A. idaresindeki hafif ticari araç olan 34 DRN 934 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın ardından otomobil, kontrolden çıkarak bir apartmanın bahçesine devrildi. Kazada, her iki sürücü ile hafif ticari araçtaki A.C. yaralandı.

KAZA YERİNE HIZLI MÜDAHALE

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan, kaza anına ilişkin görüntüler iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.