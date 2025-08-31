Karabük’te Kaza: 5 Yaralı, 1 Ağır

KAZA SONUCUNDA 5 KİŞİ YARALANDI

Karabük’te yaşanan trafik kazasında iki otomobil çarpıştı, sonucunda 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza, Karabük- Eskipazar kara yolu Ovacık yol ayrımında meydana geldi. E.G. yönetimindeki 06 BSA 827 plakalı otomobil, S.A. kontrolündeki araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle E.G.’nin kullandığı otomobil takla atarak bahçeye düştü.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası sürücülerle birlikte E.G., A.A.G. (2) ve İ.Y. yaralanırken, olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, sıkışan yaralıları araçlardan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucunda 2 yaşındaki A.A.G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bilgisi edinildi. Ayrıca, kazaya karışan 06 BSA 827 plakalı otomobilin sürücüsünün bir polis memuru olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.