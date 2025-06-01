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KARABÜK’te Kaza, 8 Kişi Yaralandı

KAZA ANINDA YARALANANLAR

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1’i çocuk 8 kişi yaralandı. Kaza, saat 17.30 sıralarında Karabük- Bartın karayolunun İnceçay köyü mevkisinde gerçekleşti. K.A. yönetimindeki 34 GNA 814 plakalı otomobil, İ.K. yönetimindeki 78 ABZ 897 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

YARDIM EKİPLERİ HIZLA OLAY YERİNDE

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüleriyle birlikte toplamda 8 kişi yaralandı, bunlardan 1’i çocuk. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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