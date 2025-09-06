Karabük’te Kaza Sonucu 4 Ölü

KAZA VE ÖLÜ SAYISI

Karabük’ün Eflani ilçesinde meydana gelen ve iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucunda ortaya çıkan kazada ölü sayısı dörde çıktı. Eflani-Daday karayolunun Kababayır Geçidi mevkiinde iki gün önce gerçekleşen trafik kazasında, Mustafa Oğuz’un kullandığı 78 AAG 799 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yaşar Yarış’ın yönetimindeki 19 DU 827 plakalı otomobil çarpıştı.

AĞIR YARALILAR VE HASTANE SÜRECİ

Çarpışmanın hemen ardından alev alan araçlardaki sürücü Yaşar Yarış, yanındaki Zeynep (16) ve Zeynep Yarış (64) olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer otomobilde bulunan Yusuf Oğuz (15), Ömer Faruk Oğuz (10), Nezahat Oğuz (39) ile Halil Yarış (18) hastaneye sevk edildi. Durumu kritik olan sürücü Mustafa Oğuz, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Böylece kaza sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi.