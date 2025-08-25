Karabük’te Kedi Kurtarma Çabası Başladı

KEDİ KURTARMA OPERASYONU

Karabük’te bir iş hanının havalandırma boşluğuna düşen kedi için bina sakinleri ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Uzun çabaların ardından kedi, mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Bina sakinleri, Vakıf iş hanının bahçesindeki havalandırma boşluğunda sıkışan kediyi fark etti ve yardım için hemen harekete geçti.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Havalandırma boşluğunun demir kapağını açmak mümkün olmayınca, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Ekipler, kapağı keserek açtı. Bu sırada bina sakinleri, kedinin rahatça çıkabilmesi için 5 metre uzunluğunda bir tahtayı file ile örtme girişiminde bulundu. Ancak kedi, tahtaya tırmanmak istemedi. İtfaiye ekiplerinin uzattığı ip yardımıyla kedi ayağından yakalanarak sıkıştığı yerden çıkarıldı.