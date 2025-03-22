Karabük’te KOAH Hastasının Tüpü Çalındı

KOAH HASTASINA AİT OKSİJEN TÜPÜNÜN ÇALINMA OLAYI

Karabük’te, KOAH hastasına ait olan bir oksijen tüpünün çalınmasıyla ilgili gelişmeler ortaya çıktı. Olay, Şirinevler Mahallesi’nde 3 gün önce yaşanırken, çalıntı tüpün hurdacı bir kişi tarafından alındığı belirlendi.

GÜVENLİK KAMERASI İZLENDİ

Olay sırasında, KOAH hastası olan Şükrü K.’nin oğlu, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, tüpü hafif ticari bir araçla yanaşan bir kişinin aldığını fark etti. Olayın bildirilmesinin ardından polis ekipleri durumu araştırmaya başladı ve şahsın kimliğini tespit etti.

ŞAHIS OLAYI AÇIKLADI

İfade veren şahıs, tüpün atıl durumda olduğunu düşündüğü ve bu sebeple aldığını belirtti. Polis ekipleri oksijen tüpünü sahibine geri teslim etti ve her iki tarafın da birbirlerinden şikayetçi olmadığı kaydedildi.