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Karabük’te Kontrolden Çıkan Minibüs Kazası

SEBEP OLUNAN KAZA

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir öğrenci servis aracının kazası sonucunda hasar meydana geldi. Sadettin O. yönetimindeki 78 S 6046 plakalı minibüs, Esentepe Mahallesi İncekaya Caddesi’nde kontrolü kaybederek tütün ürünleri satan bir iş yerine girdi. Kaza sonucu hem minibüste hem de iş yerinde hasar oluştu.

OLAY YERİNE SEVKEDİLEN EKİPLER

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kaza anı sırasında iş yerinde bulunmuş olan Hüseyin Gürbüztürk, gazetecilere “İçerdeydim. Direkt içeri girdi. Aramda 30 santimetre yoktu. Sandalye kurtardı. Bugün açılışını yapacaktık.” açıklamasını yaptı.

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