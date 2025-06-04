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Karabük’te Köpekler Telef Edildi, İnceleme Başlatıldı

Olayın Gelişimi

Karabük’te son iki günde köpeklerin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce telef edilmesi, jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Olay, merkeze bağlı Başköy köyünde yaşandı.

İhbar ve İnceleme

Köy sakinleri, iki gün içinde farklı saatlerde iki köpeğin telef edildiğini fark ettikten sonra durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, çeşitli noktalarda ölü halde bulunan köpeklerle ilgili inceleme başlattı.

Soruşturma Süreci

Şüpheli kişi veya kişilerin tespit edilmesi amacıyla yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildiriliyor.

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