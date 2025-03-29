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Karabük’te Kumar Baskınında Ceza Yağdı

KUMAR BASKINLARINDA CEZA UYGULAMASI

Karabük’te Mart ayında uygulanan kumar baskınlarında 15 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2-26 Mart tarihleri arasında 4 farklı iş yerinde kumar oynamaya yönelik baskınlar gerçekleştirdi.

Baskınlarda yakalanan 15 kişiye kişi başı 9 bin 247 TL ceza kesilerek toplamda 138 bin 705 TL para cezası verildi. Ayrıca, kumar oynatan şahıslar hakkında da idari işlemlerin yapıldığı öğrenildi.

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