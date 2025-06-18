Karabük’te Kumar Cezası Toplamı 203 Bin

KUMAR OPERASYONU GERÇEKLEŞTİ

Karabük’te son bir ay içinde kumar oynadığı belirlenen 22 kişiye toplamda 203 bin 434 lira idari para cezası verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, il genelinde kumar faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sıkı bir çalışma yürüttü.

Son 30 gün içerisinde il merkezinde gerçekleştirilen denetimlerde, kumar oynandığı belirlenen 4 iş yeri hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, 4 şüpheli kişi hakkında “kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak” suçundan adli tahkikat süreci başlatıldı. Kumar oynadığı belirlenen 22 kişiye de Kabahatler Kanunu’nun 34. maddesi kapsamında “kumar oynamak” suçundan ayrı ayrı 9 bin 247 lira ceza uygulandı.

Yapılan operasyon sonucunda, kumar faaliyetlerinde kullanılan ruhsatsız bir av tüfeği ve 4 bin 500 lira da ekipler tarafından ele geçirildi.