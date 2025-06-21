Karabük’te Metamfetamin Ele Geçirildi

OPERASYONDA UYUŞTURUCU MADDE YAKALANDI

Karabük’te gerçekleştirilen bir operasyonda şüpheli bir kişinin üzerindeki ve aracındaki aramada 8,13 gram metamfetamin bulundu. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkezde bir operasyon düzenledi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gerçekleştirilen arama sonucunda ele geçirilen 8,13 gram metamfetamin maddesi sonrasında gözaltına alınan şüpheli, jandarma işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.