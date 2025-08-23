Karabük’te Motosiklet Kazası Oldu

OTOMOBİL VE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

Karabük’te meydana gelen bir kaza sonucunda otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. A.Ü. yönetimindeki 78 DA 491 plakalı araç ile V.B.Ü. idaresindeki 78 ABZ 237 plakalı motosiklet, 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi’nde çarpıştı. Olayın duyulmasının ardından sağlık ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı.

YANGINDA KONTROL SAĞLANDI

Karabük’te bu sefer de bir örtü yangını meydana geldi ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Pirinçlik Mahallesi’ndeki otluk alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye hem itfaiye hem de jandarma ekipleri gönderildi. Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.