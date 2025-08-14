Haberler

Karabük’te Motosiklet Kazası Yaşandı

OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ VE YOLCUSU AĞIR YARALANDI

Karabük’te bir motosikletin otomobile çarpması sonucu iki kişi ağır yaralandı. Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı’nda seyir halinde olan Melih Eren Köse yönetimindeki motosiklet, M.T. idaresindeki 78 AZ 156 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücü ve yolcu Eren Benli ağır yaralar aldı.

OLAY YERİNE KRUŞ EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve 112 Acil Servis ekipleri gönderildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı. Polis, kazanın nedenlerine dair inceleme çalışmaları başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırşehir’de Sentetik Hap Operasyonu Yapıldı

Kırşehir'de jandarma, uyuşturucu ticareti yapan iki kişiyi gözaltına aldı ve operasyonda 1.823 sentetik hap ele geçirildi.
Haberler

Çorlu’da Yangın Evleri Tuttu

Çorlu'da başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak 5 evi ve bir anaokulunu etkiledi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.