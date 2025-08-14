Karabük’te Motosiklet Kazası Yaşandı

OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ VE YOLCUSU AĞIR YARALANDI

Karabük’te bir motosikletin otomobile çarpması sonucu iki kişi ağır yaralandı. Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı’nda seyir halinde olan Melih Eren Köse yönetimindeki motosiklet, M.T. idaresindeki 78 AZ 156 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücü ve yolcu Eren Benli ağır yaralar aldı.

OLAY YERİNE KRUŞ EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve 112 Acil Servis ekipleri gönderildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı. Polis, kazanın nedenlerine dair inceleme çalışmaları başlattı.