Karabük’te Motosiklet Kazasında İki Yaralı

OTOMOBİL VE MOTOSİKLET KAZASI

Karabük’te bir otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ve bir yolcusu yaralandı. Kaza, Bahçelievler Mahallesi 115. Sokakta gerçekleşti. E.B. yönetimindeki 78 ACA 301 plakalı motosiklet, Bulak Kavşağı yönünde seyir ederken, H.K. kontrolündeki 78 BE 551 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın sonucunda motosiklet devrildi ve sürücü E.B. ile yolcu R.E.K. yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Kaza sonrası olay yerine çağrılan polis ekipleri ve 112 acil sağlık görevlileri, yaralıların yardımına koştu. Sağlık ekiplerinin yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından, yaralılar hastaneye sevk edildi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

