Karabük’te Motosiklet Ve ATV Kazaları

KAZALARDA YARALANAN ÜÇ KİŞİ

Karabük’te gerçekleşen motosiklet ve ATV kazalarında üç kişi yaralandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, bir aracın altında kalmaktan zor kurtulurken, diğer kazada yoldan çıkan ATV, apartman bahçesine düştü. Son anda kucağındaki çocukla birlikte atlayan sürücü ve çocuk bu kazada yaralandı. Her iki kaza da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İLK KAZA 100. YIL MAHALLESİ’NDE

İlk kaza, 100. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. Yoldan geçen hafif ticari aracın altına girmekten son anda kurtulmayı başaran motosiklet sürücüsü, kazayı hafif yaralı atlattı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ATV’NİN APARTMAN BAHÇESİNE DÜŞMESİ

Diğer kaza ise 75. Yıl Mahallesi’nde gerçekleşti. Cadde üzerinde yokuş aşağı inen ATV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten apartman bahçesine düştü. Kaza öncesinde, sürücü kucağındaki çocukla birlikte atlamayı başardı ve ikisi de yaralandı. Bu kaza da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kaza esnasında, yoldan geçen bir sürücü, aracındaki ailesini indirip yaralı çocuk ve ATV sürücüsünü hastaneye götürdü. Yaşanan kazalarla ilgili trafik polisleri inceleme başlattı.