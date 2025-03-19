Karabük’te Okullar Tatil Edildi Mi?

YAĞIŞLARIN ETKİSİ VE OKUL DURUMU

Türkiye’nin pek çok bölgesinde başlayan şiddetli yağışlar sonrası okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. “Karabük okullar tatil mi?” sorusu gündeme geldi. Sivas’ta Perşembe günü eğitime tam bir gün ara verildi. Kayseri’de de eğitime bir gün ara verileceği bildirildi. Konya’nın bazı ilçelerinde de Perşembe günü eğitime bir gün ara verilmektedir. Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde ise Perşembe günü eğitim duraksıyor.

BEKLENTİLER VE UYARILAR

Yapılan son değerlendirmelere göre; akşam saatlerinden itibaren Erzurum’da, 20.03.2025 Perşembe sabahından itibaren Elazığ’da kuvvetli kar yağışı (5-20 cm) bekleniyor. Bu nedenle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade ediliyor. 17.03.2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ve zamanla yüksek kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat, Doğu Karadeniz’in yükseklerinde 90 km/saat) bekleniyor.

RÜZGAR VE DON TEHLİKESİ

İç kesimlerde Pazartesi akşam saatlerinden sonra ve Doğu Karadeniz’de Perşembe sabahında etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgarın, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere yol açabileceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz’in batısında yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 9 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülmekte.

ZİRAİ DON RİSKİ

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın, batı ve iç kesimlerde zirai don hadisesine neden olabileceği belirtiliyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde 20.03.2025 (Perşembe) gece saatlerinden itibaren beklenen zirai donun, Perşembe ve Cuma günleri gece ile sabah saatlerinde orta kuvvette ve yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan tüm vatandaşların bu tehlikeye karşı tedbirli olması ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerine dikkat etmesi gerektiği bildiriliyor.

VALİLİK DUYURUSU BEKLENİYOR

20.03.2025 Perşembe öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’da güney yönlerden; Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) bekleniyor. İç Anadolu’nun güneyinin yüksekleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminde de kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına (70-90 km/saat) oluşturması bekleniyor. Bu durum ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere yol açabileceği için dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor. Karabük Valiliği’nden 20 Mart Perşembe günü ile ilgili henüz bir tatil duyurusu yapılmadı.