Karabük’te Okullar Tatil Mi Açıklaması

YAĞIŞLAR BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılar sonrasında Türkiye’nin birçok bölgesinde yağışlar etkisini göstermeye başladı. Özellikle Karabük ilinde, okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Meteoroloji, birçok il için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Karabük’te 18 Mart Salı günü okullar tatil mi? Karabük Valiliği’nden henüz bu konuda bir açıklama gelmedi.

KUZEYDEN GÜÇLÜ RÜZGAR BEKLENİYOR

Son değerlendirmelere göre; 17 Mart 2025 Pazartesi günü öğle saatleri itibarıyla İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile yüksek kesimlerde Doğu Karadeniz’de güneyden ve güneybatıdan güçlü rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat, Doğu Karadeniz’in yükseklerinde 80-90 km/saat) bekleniyor. İç kesimlerde Pazartesi akşamı başlayacak rüzgarın etkisini Salı sabahında kaybetmesi bekleniyor. Bu nedenle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkat edilmesi gerekiyor.

ZRİ İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİNE DİKKAT

Batı Karadeniz’in batısında rüzgarın Salı günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) esmesi öngörülüyor. Doğu Karadeniz’de (Kastamonu-Samsun) ise batı ve kuzeybatıdan fırtına şeklinde eseceği tahmin edilen rüzgarın akşam saatlerine doğru etkisini kaybetmesi bekleniyor. Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava ile birlikte batı ve iç kesimlerde zirai don durumu oluşabiliyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında 18 Mart 2025 Salı gece saatleri itibarıyla beklenen zirai donun, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette ve zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

VATANDAŞLAR TEDBİRLİ OLMALI

Tarım ile uğraşan vatandaşlar başta olmak üzere, zirai don tehlikesine karşı dikkatli olunması ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sıcaklık tahminlerinin takip edilmesi gerekiyor. 18 Mart 2025 Salı öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’da ise güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. 19 Mart 2025 Çarşamba günü Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat) olması öngörülüyor. Ulaşımda aksamalar ve olumsuz durumlara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor.