Karabük’te Orman Yangını Devam Ediyor

ORMAN YANGINI BÜYÜYOR

Karabük’te çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyümeye devam ediyor. Yangınla mücadelede ekipler canla başla çalışıyor. Yangın, Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyü ile Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyü arasındaki ormanlık alanda saat 14.20 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başladı.

VATANDAŞLAR DURUMU BİLDİRDİ

Kısa sürede büyüyen alevler, vatandaşların durumu bildirmesi sonucu bölgeye çok sayıda itfaiye, arazöz ve su tankerleri yönlendirildi. Yaklaşık 3 saattir devam eden yangın, rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor. Ekipler, yangına hem karadan hem de havadan müdahale ediyor.