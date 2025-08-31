Haberler

Karabük’te Orman Yangını Devam Ediyor

ORMAN YANGINI BÜYÜYOR

Karabük’te çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyümeye devam ediyor. Yangınla mücadelede ekipler canla başla çalışıyor. Yangın, Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyü ile Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyü arasındaki ormanlık alanda saat 14.20 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başladı.

Kısa sürede büyüyen alevler, vatandaşların durumu bildirmesi sonucu bölgeye çok sayıda itfaiye, arazöz ve su tankerleri yönlendirildi. Yaklaşık 3 saattir devam eden yangın, rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor. Ekipler, yangına hem karadan hem de havadan müdahale ediyor.

Bilecik’te Trafik Kazası Olmuştu

Bilecik'te iki aracın çarpışması sonucunda bir kişi hafif yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Kaza, Pazaryeri ilçesindeki Karaköy köyü kavşağında gerçekleşti.
Leylek ve Flamingo Bafa Gölü’nde

Bir leylek ve flamingo, EKODOSD'nin çalışmalarıyla Bafa Gölü'nde doğaya geri salındı. Leylek, köy muhtarı ve halkın ihbarı sayesinde tedavi edilerek salına bildi.

