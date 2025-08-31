Haberler

Karabük’te Orman Yangını Devam Ediyor

ORMAN YANGINI SÜRECEK MÜCADELE

Karabük’te 12. saati dolan ve geceyi aydınlatan bir orman yangını, dron ile görüntüleniyor. Ekipler, karadan söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yangın, Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyü ile Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyü arasındaki ormanlık alanda etkili oluyor ve bu yangına müdahale için 300 personel görevlendiriliyor.

Gün boyunca zaman zaman etkili olan rüzgar, yangının yayılmasına katkı sağlıyor. Bu durum, tedbir amaçlı olarak Harmancık Köyü’nün Şamlar Mahallesi’nin boşaltılmasına neden oluyor. Havanın kararmasıyla birlikte alevler geceyi aydınlatırken, ekipler yangının enerjisini düşürmek için 12 saattir yoğun bir şekilde mücadele veriyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLEME DEVAM EDİYOR

Yangının yayılma alanı ve durumu, bölgedeki dronlar ile görüntüleniyor. Yangınla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

Tekirdağ’da Balıkçılar Denize Açıldı

Tekirdağ'da balıkçılar, yeni av sezonunu kutlamak için düzenlenen törende "Vira bismillah" diyerek denize açıldı ve coşkulu havai fişek gösterileri gerçekleştirildi.
Balıkçılık Sezonu Başladı, Hayırlı Olsun

İstanbul Poyrazköy'de düzenlenen törende Vali Davut Gül, balıkçılık sektörünün umut verici bir geleceği olduğunu vurguladı ve yeni sezon için balıkçılara başarılar diledi.

