Karabük’te Otomobil Apartman Bahçesine Düştü

KAZA ANININ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYIŞI

Karabük’te bir otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucunda bir apartmanın bahçesine düşmesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bu kazada 3 kişi yaralandı. Olay, Bahçelievler Mahallesi 115. Cadde’de gerçekleşti. B.D. yönetimindeki 06 TNM 66 plakalı otomobil, B.İ.A. yönetimindeki 34 DRN 934 plakalı hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra bir apartmanın bahçesine düştü. Kazada her iki aracın sürücüleri ve A.C. yaralandı.

OLAY YERİNE İHBARET ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alındı. Ayrıca, kaza anının saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi. Kazayla ilgili inceleme süreci başlatıldı.