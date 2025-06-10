Karabük’te Otomobil Devrildi, 3 Yaralı

OTOMOBİL DEVİLDİ, ÜÇ KİŞİ YARALANDI

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, bir otomobilin devrilmesi neticesinde 3 kişi yaralandı. Z.T.K.’nın kullandığı 78 ST 066 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolunun Bostanbükü köyü yakınlarında kontrolünü kaybederek devrildi.

KAZADA YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücü Z.T.K. ile otomobilde bulunan Y.M. ve A.K. yaralanıyor. Olayın ardından yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendiriliyor. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk ediliyor.